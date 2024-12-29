Путин поздравил Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду
Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой в чемпионате мира по рапиду.
Турнир прошел в Нью-Йорке. Мурзин набрал 10 очков из 13 возможных. Второе место занял Александр Грищук, третье – Ян Непомнящий.
«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы.
И конечно, отрадно, что весь пьедестал почета заняли российские спортсмены», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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