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Свищев о Мурзине: «Победа нашего спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Это преемственность, которую создает наша шахматная школа»

Свищев заявил, что победа Мурзина говорит о доминировании России в шахматах.

18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин победил на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Второе место занял Александр Грищук, третье – Ян Непомнящий.

«Победа нашего молодого спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Также здесь присутствует преемственность, которую создает наша шахматная школа.

Важно и то, что весь пьедестал остался за россиянами. Шахматы в текущий момент являются одним из видов спорта, где россияне продолжают выступать и добиваться высоких результатов.

Причем довольно много побед приносят юные спортсмены, которые в будущем будут бороться за золотые награды уже во взрослом возрасте, это дает возможность верить в хорошую перспективу», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoЯн Непомнящий
logoДмитрий Свищев
ТАСС
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoАлександр Грищук
Володар Мурзин
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