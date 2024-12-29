Свищев о Мурзине: «Победа нашего спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Это преемственность, которую создает наша шахматная школа»
Свищев заявил, что победа Мурзина говорит о доминировании России в шахматах.
18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин победил на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Второе место занял Александр Грищук, третье – Ян Непомнящий.
«Победа нашего молодого спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Также здесь присутствует преемственность, которую создает наша шахматная школа.
Важно и то, что весь пьедестал остался за россиянами. Шахматы в текущий момент являются одним из видов спорта, где россияне продолжают выступать и добиваться высоких результатов.
Причем довольно много побед приносят юные спортсмены, которые в будущем будут бороться за золотые награды уже во взрослом возрасте, это дает возможность верить в хорошую перспективу», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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