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Песков о чемпионате мира по рапиду: «Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Нет сомнений, что у них блестящее будущее»

Песков прокомментировал успех российских шахматистов на ЧМ по рапиду.

Турнир прошел в Нью-Йорке. Победу одержал 18-летний россиянин Володар Мурзин, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье.

«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото.

Это еще раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна. И, конечно, нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами.

Хочется отдельно поздравить нашу федерацию шахмат, которая с самого начала прикладывала огромные усилия, чтобы дать нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях. И эта стратегия себя оправдывает. Спортсмены должны выступать», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлександр Грищук
Володар Мурзин
logoЯн Непомнящий
logoДмитрий Песков
чемпионат мира по быстрым шахматам
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