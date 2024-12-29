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Сергей Карякин: «Если не будет примирения с ФИДЕ, то Карлсен будет развивать серию турниров с альтернативным чемпионатом мира»

Сергей Карякин предположил, чем закончится конфликт Магнуса Карлсена и ФИДЕ.

«Вместо того чтобы концентрироваться на главном – на красивой подаче и картинке турнира – ФИДЕ выставляет совершенно нелепые требования. Для имиджа шахмат неважно, будет человек в костюмных штанах или джинсах, в туфлях или кроссовках – это вообще никак не влияет ни на что.

То, что сейчас сделало ФИДЕ, может отразиться очень плохо и иметь долгоиграющие последствия. Сейчас Магнус Карлсен встал в оппозицию к ФИДЕ. Если не будет какого‑то примирения между этими сторонами, то Карлсен будет развивать собственную серию турниров со своим альтернативным чемпионатом мира.

Многие гроссмейстеры пойдут к Карлсену, потому что там и деньги, и известность, и раскрученность», – сказал российский гроссмейстер.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoМагнус Карлсен
logoФИДЕ
logoСергей Карякин
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