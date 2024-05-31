Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Каруана – 2-й, Непомнящий – 4-й, Гукеш – 6-й, Карякин снова исключен
Ян Непомнящий занимает четвертое место в рейтинге ФИДЕ.
Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.
Сергей Карякин, занимавший в предыдущей версии рейтинга 12-е место, снова исключен. Ранее это случалось в 2023 году, затем Карякина вернули в рейтинг.
Рейтинг ФИДЕ
31 мая
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830
2. Фабиано Каруана (США) – 2805
3. Хикару Накамура (США) – 2794
4. Ян Непомнящий (Россия) – 2770
5. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2766
6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2763
7. Дин Лижэнь (Китай) – 2762
8. Арджун Эригайси (Индия) – 2761
9. Уэсли Со (США) – 2757
10. Вэй И (Китай) – 2755
11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751
12. Леньер Домингес (США) – 2748
13. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747
14. Аниш Гири (Нидерланды) – 2745
15. Алиреза Фируджа (Франция) – 2737
16. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2734...
25. Александр Грищук (Россия) – 2719...
32. Даниил Дубов (Россия) – 2701...
34. Петр Свидлер (Россия) – 2698...
36. Владислав Артемьев (Россия) – 2694
P.S
Болею за Грищука