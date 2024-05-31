Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Каруана – 2-й, Непомнящий – 4-й, Гукеш – 6-й, Карякин снова исключен

Ян Непомнящий занимает четвертое место в рейтинге ФИДЕ.

Лидерство сохранил норвежец .

, занимавший в предыдущей версии рейтинга 12-е место, снова исключен. Ранее это случалось в 2023 году, затем Карякина вернули в рейтинг.

Рейтинг ФИДЕ

31 мая

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830

2. (США) – 2805

3. (США) – 2794

4. (Россия) – 2770

5. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2766

6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2763

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2762

8. Арджун Эригайси (Индия) – 2761

9. Уэсли Со (США) – 2757

10. Вэй И (Китай) – 2755

11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751

12. Леньер Домингес (США) – 2748

13. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747

14. Аниш Гири (Нидерланды) – 2745

15. Алиреза Фируджа (Франция) – 2737

16. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2734...

25. Александр Грищук (Россия) – 2719...

32. Даниил Дубов (Россия) – 2701...

34. Петр Свидлер (Россия) – 2698...

36. Владислав Артемьев (Россия) – 2694