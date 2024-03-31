Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 7-й, Карякин – 12-й
Ян Непомнящий остался седьмым в новой версии рейтинга ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
31 марта
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830
2. Фабиано Каруана (США) – 2803
3. Хикару Накамура (США) – 2789
4. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2765
5. Дин Лижэнь (Китай) – 2762
6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2760
7. Ян Непомнящий (Россия) – 2758
8. Уэсли Со (США) – 2757
9. Арджун Эригайси (Индия) – 2756
10. Вэй И (Китай) – 2755
12. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751
12. Сергей Карякин (Россия) – 2750...
23. Александр Грищук (Россия) – 2728...
31. Даниил Дубов (Россия) – 2707