Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 7-й, Карякин – 12-й

Теги рейтинги Вишванатан Ананд ФИДЕ Магнус Карлсен Александр Грищук Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Уэсли Со Дин Лижэнь Вэй И Даниил Дубов Алиреза Фируджа Нодирбек Абдусатторов Арджун Эригайси Шахматы

Ян Непомнящий остался седьмым в новой версии рейтинга ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

31 марта

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830

2. Фабиано Каруана (США) – 2803

3. Хикару Накамура (США) – 2789

4. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2765

5. Дин Лижэнь (Китай) – 2762

6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2760

7. Ян Непомнящий (Россия) – 2758

8. Уэсли Со (США) – 2757

9. Арджун Эригайси (Индия) – 2756

10. Вэй И (Китай) – 2755

12. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751

12. Сергей Карякин (Россия) – 2750...

23. Александр Грищук (Россия) – 2728...

31.  Даниил Дубов (Россия) – 2707

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий