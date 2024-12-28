Андрей Филатов: «Отстранение Карлсена от чемпионата мира – неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета ФИДЕ и популяризации шахмат»

Андрей Филатов считает, что отстранение Карлсена девальвирует ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Отстранение Карлсена от чемпионата мира – неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета ФИДЕ и популяризации шахмат в целом. Это в некотором смысле девальвирует турнир.

Но также очевидно, что у Карлсена не пошла игра и на этом фоне произошел такой эмоциональный срыв», – сказал президент Федерации шахмат России.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов