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  • Андрей Филатов: «Отстранение Карлсена от чемпионата мира – неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета ФИДЕ и популяризации шахмат»
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Андрей Филатов: «Отстранение Карлсена от чемпионата мира – неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета ФИДЕ и популяризации шахмат»

Андрей Филатов считает, что отстранение Карлсена девальвирует ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Отстранение Карлсена от чемпионата мира – неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета ФИДЕ и популяризации шахмат в целом. Это в некотором смысле девальвирует турнир.

Но также очевидно, что у Карлсена не пошла игра и на этом фоне произошел такой эмоциональный срыв», – сказал президент Федерации шахмат России.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoМагнус Карлсен
logoстиль
чемпионат мира по быстрым шахматам
ФШР
Андрей Филатов
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