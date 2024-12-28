Ниманн о ситуации с Карлсеном: «Если вы думаете, что произошедшее как-то связано с «джинсами», вы явно невнимательны»

Ханс Ниманн прокомментировал скандал с Магнусом Карлсеном на ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Если вы думаете, что произошедшее как-то связано с «джинсами», вы явно невнимательны», – написал американский гроссмейстер.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов