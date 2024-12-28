Смагин о нарушении дресс-кода Карлсеном: «Такого безобразия давно не было. Он поступил некрасиво, не по-мужски»

Сергей Смагин назвал безобразием нарушение дресс-кода Карлсеном на ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Такого безобразия давно не было. Карлсен не первый раз играет подобные турниры и прекрасно знает правила, какой у спортсмена должен быть внешний вид, поэтому его отстранение вполне естественно. Его ведь не просто дисквалифицировали, а сначала сделали замечание, на которое он никак не отреагировал.

Нашего Яна Непомнящего оштрафовали за спортивную обувь, и он тут же переобулся, может быть, это даже пошло ему на пользу, он после этого стал выигрывать.

Я думаю, что Карлсен, понимая, что не борется за первое место, решил воспользоваться ситуацией и красиво хлопнуть дверью. Возможно, он стал слишком нервным, психологически неустойчивым.

Может быть, и судье не стоило так настаивать на том, чтобы Карлсен переоделся, но правила одни для всех, и показывать, что ему что-то можно, чего нельзя другим, тоже неправильно. На мой взгляд, Карлсен поступил некрасиво, не по-мужски», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Смагин ТАСС.

«Как к этому относиться? Кто-то с юмором относится, кто-то серьезно, кто-то говорит о расколе ФИДЕ, кто о чем. Это зависит от того, чьи интересы затрагиваются. Для Карлсена ситуация в целом неприятная. Не думаю, что он рассчитывал так бесславно завершить 2024 год, особенно учитывая, что он был чемпионом мира и по рапиду, и по блицу в 2023 году.

Мне кажется, таким толчком к поступку Карлсена явилось то, что он плохо выступил на старте турнира в рапиде, и чувствовалось его раздражение во всем. Этот инцидент, который вполне можно было «замять», обе стороны повели себя, мне кажется, не очень профессионально, что и вылилось в грандиозный скандал.

Ни ФИДЕ, ни Карлсену это не нужно. Последствия мы скоро увидим. В сердцах Карлсен сказал, что он никаких дел с ФИДЕ больше иметь не будет, но это все слова. И так у ФИДЕ, после того как Карлсен вышел из розыгрыша чемпионата мира по классическим шахматам, пересечений было все меньше и меньше.

Неприятно, да, но жизнь продолжается. Турниры интереснейшие, много интересных партий. Наши шахматисты пока выступают отлично, особенно в рапиде в последний день. Надеюсь, кто-то из них, может быть, даже и выиграет чемпионат.

В целом все это возникло из-за того, что не чересчур юридически выстроены взаимоотношения между ФИДЕ и ведущими игроками. Это часто приводит то ли к непониманию, то ли к каким-то капризам. На мой взгляд, нужно значительно жестче выстраивать отношения с профессионалами.

Примерно как в теннисе. Сломал ракетку, крикнул на поле – штраф, штраф, штраф, и никто не возмущается, и все это даже как бы какой-то там элемент шоу. Нет такого, чтобы теннисист взял и ушел куда-то и так далее – такого вообще не наблюдается. В данном случае Карлсен повел себя совершенно непрофессионально», – цитирует Смагина Metaratings.ru .

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов