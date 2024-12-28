Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода, Непомнящего оштрафовали на 200 долларов
Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода.
Норвежский шахматист вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.
Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.
Россиянина Яна Непомнящего так же оштрафовали на 200 долларов за спортивную обувь, но шахматист переоделся и продолжил выступление на турнира.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FIDE
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