Матч за шахматную корону начался с сенсации. И кто теперь фаворит?

В Сингапуре стартовал матч за шахматную корону. 32-летний китаец Дин Лижэнь вышел на защиту титула против 18-летнего индийца Гукеша Доммараджу. Первая партия завершилась победой Дин Лижэня и перевернула предстартовые расклады букмекеров.

Действующий чемпион котировался андердогом

Шахматисты подходили к матчу в разном состоянии. В апреле Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто (хотя котировался одним из аутсайдеров), став самым молодым победителем в истории. В сентябре на шахматной Олимпиаде в Будапеште он взял два золота и взлетел на пятое место в рейтинге.

А Дин Лижэня после победы в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим в 2023-м накрыл кризис. Итогом стало падение на 23-ю строчку в мировом рейтинге. «У меня были некоторые проблемы, это правда. Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии, я дважды лечился в клинике», – делился китайский гроссмейстер в апреле.

Логично, что Гукеш котировался явным фаворитом чемпионского поединка. Его победа оценивалась в 1.30, тогда как на Дин Лижэня давали 3.55. У некоторых букмекеров коэффициент на китайца вообще достигал 5.50.

Многие гроссмейстеры тоже отдавали предпочтение молодому претенденту. Например, Магнус Карлсен: «Очевидно, что Гукеш – явный фаворит. Это один из тех матчей, в котором, если Гукеш ударит первым, он выиграет без каких-либо проблем».

Однако первая партия заставила аналитиков внимательно пересчитать коэффициенты.

Букмекеры сравняли шансы Гукеша и Дин Лижэня

Очевидно, что Дин Лижэнь котировался андердогом и в первой партии. Однако на 42-м ходу была зафиксирована его победа, да еще и черными фигурами. Впервые с 2010-го матч за шахматную корону стартовал с результативной партии, а не с ничьей.

Хотя Дин Лижэнь считает, что ему просто повезло: «Я давно не выигрывал в классические шахматы, и сегодня мне это удалось. Но эта партия, если честно, была очень удачной для меня, потому что я упустил два тактических варианта».

Тем временем кэф на него во второй партии уже пошел вниз – с 4.70 до 3.80. Движение есть и в линии на матч. Теперь у шахматистов равные шансы – на обоих букмекеры дают по 2.33. Что дальше? Вторая партия чемпионского поединка пройдет 26 ноября. Белыми сыграет Дин Лижэнь.

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Фото: IMAGO/Seshadri Sukumar, Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press