Грищук о чемпионате мира по быстрым шахматам: «Попаданием в топ-10 я не буду доволен. Хочется побороться за медали»
— Что скажете о новом формате в блицтурнире ЧМ?
— Мне нравится такой формат. Обрадовался, когда узнал об этих изменениях.
— Могли бы пояснить? Меньше элементов случайности?
— Сложно сказать. Посмотрим, как все будет на практике. Я просто люблю плей-офф. Всегда говорил, что нокаут — мой любимый формат.
— Играли когда-нибудь официальный турнир 31 декабря?
— Нет. Но и тут будет сложно выступить. Надо попасть в восьмерку.
— А в Нью-Йорке приходилось выступать?
— Играл в 2000 году на New York Open.
— В прошлом году на ЧМ в Самарканде вы заняли 10-е место в рапиде и 15-е в блице. В этом году попадание в топ-10 в обоих турнирах будете считать хорошим результатом?
— Я не буду доволен. Хочется побороться за медали.
— Как оцените свою форму?
— Сложно сказать. Оцениваю лучше, чем утром (разговор состоялся во второй половине дня), — сказал Грищук.
Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.
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