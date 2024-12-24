Грищук о чемпионате мира по быстрым шахматам: «Попаданием в топ-10 я не буду доволен. Хочется побороться за медали»

Александр Грищук поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам.

— Что скажете о новом формате в блицтурнире ЧМ?

— Мне нравится такой формат. Обрадовался, когда узнал об этих изменениях.

— Могли бы пояснить? Меньше элементов случайности?

— Сложно сказать. Посмотрим, как все будет на практике. Я просто люблю плей-офф. Всегда говорил, что нокаут — мой любимый формат.

— Играли когда-нибудь официальный турнир 31 декабря?

— Нет. Но и тут будет сложно выступить. Надо попасть в восьмерку.

— А в Нью-Йорке приходилось выступать?

— Играл в 2000 году на New York Open.

— В прошлом году на ЧМ в Самарканде вы заняли 10-е место в рапиде и 15-е в блице. В этом году попадание в топ-10 в обоих турнирах будете считать хорошим результатом?

— Я не буду доволен. Хочется побороться за медали.

— Как оцените свою форму?

— Сложно сказать. Оцениваю лучше, чем утром (разговор состоялся во второй половине дня), — сказал Грищук.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.