Грищук об Играх БРИКС: «Как безалкогольное пиво – лучше, чем ничего. Но никакая это не замена Олимпиаде»
Шахматист Александр Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом.
Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В программу войдут 27 видов спорта, включая шахматы.
– Как можно оценить мировые позиции российских шахмат?
– Очевидно, что мы не на первом месте. Индия и США точно впереди. Здесь нужно учитывать, что в сборной Соединенных Штатов же много натурализованных спортсменов. Со, Аронян, Домингес, Каруана. Практически все их лучшие игроки начинали играть не за сборную США.
У нас же, наоборот, многие ушли. Индия – суперуровень. Узбекистан очень сильный. Китай, пожалуй, уступает трем вышеперечисленным лидерам. Россия где-то в пятерке.
– В июне будут Игры БРИКС. Там среди прочего пройдут соревнования по шахматам. Насколько это альтернатива шахматной Олимпиаде, где не выступит сборная России?
– Как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде.
– Может ли продолжиться отток талантливых российских шахматистов в другие сборные?
– В таком масштабе, конечно, нет. Все, кто хотел, уехали. Наверняка какой-то отток будет. Но уже не такой массовый, как в последние два года, – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
Олимпиада проводится почти 150 лет (в современную эпоху, Древнюю Грецию не считаем), Игры Дружбы, Брикс не проводятся и года, зато пиарятся так будто это соревнования как минимум галактического масштаба не меньше
На ютубе полно подборок типа "Grischuk Thug Life Compilation"
Тебя таким темпом выкинут из российских чиновников
Как ты там держишься вообще с такой фамилией