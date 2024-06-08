Грищук об Играх БРИКС: «Как безалкогольное пиво – лучше, чем ничего. Но никакая это не замена Олимпиаде»

Шахматист Александр Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В программу войдут 27 видов спорта, включая шахматы.

– Как можно оценить мировые позиции российских шахмат?

– Очевидно, что мы не на первом месте. Индия и США точно впереди. Здесь нужно учитывать, что в сборной Соединенных Штатов же много натурализованных спортсменов. Со, Аронян, Домингес, Каруана. Практически все их лучшие игроки начинали играть не за сборную США.

У нас же, наоборот, многие ушли. Индия – суперуровень. Узбекистан очень сильный. Китай, пожалуй, уступает трем вышеперечисленным лидерам. Россия где-то в пятерке.

– В июне будут Игры БРИКС. Там среди прочего пройдут соревнования по шахматам. Насколько это альтернатива шахматной Олимпиаде, где не выступит сборная России?

– Как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде.

– Может ли продолжиться отток талантливых российских шахматистов в другие сборные?

– В таком масштабе, конечно, нет. Все, кто хотел, уехали. Наверняка какой-то отток будет. Но уже не такой массовый, как в последние два года, – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.

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