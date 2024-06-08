Грищук об Играх БРИКС: «Как безалкогольное пиво – лучше, чем ничего. Но никакая это не замена Олимпиаде»

Теги Левон Аронян Александр Грищук сборная России Всемирная шахматная олимпиада Леньер Домингес Женская сборная России Фабиано Каруана Уэсли Со Игры БРИКС Шахматы

Шахматист Александр Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В программу войдут 27 видов спорта, включая шахматы.

– Как можно оценить мировые позиции российских шахмат?

– Очевидно, что мы не на первом месте. Индия и США точно впереди. Здесь нужно учитывать, что в сборной Соединенных Штатов же много натурализованных спортсменов. Со, Аронян, Домингес, Каруана. Практически все их лучшие игроки начинали играть не за сборную США.

У нас же, наоборот, многие ушли. Индия – суперуровень. Узбекистан очень сильный. Китай, пожалуй, уступает трем вышеперечисленным лидерам. Россия где-то в пятерке.

– В июне будут Игры БРИКС. Там среди прочего пройдут соревнования по шахматам. Насколько это альтернатива шахматной Олимпиаде, где не выступит сборная России?

– Как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде.

– Может ли продолжиться отток талантливых российских шахматистов в другие сборные?

– В таком масштабе, конечно, нет. Все, кто хотел, уехали. Наверняка какой-то отток будет. Но уже не такой массовый, как в последние два года, – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Браво Грищук!👍
+26
0
+26
Ответ Аврал
Безалкогольное пиво-первый шаг к резиновой женщине.)
Игры БРИКС - второй шаг, стало быть?)
+7
0
+7
не в бровь а в глаз, ну типа так и есть и нечего тут хайп нагонять
Олимпиада проводится почти 150 лет (в современную эпоху, Древнюю Грецию не считаем), Игры Дружбы, Брикс не проводятся и года, зато пиарятся так будто это соревнования как минимум галактического масштаба не меньше
+8
-2
+6
Давайте Водку
+5
-1
+4
Ответ bionicman
не в бровь а в глаз, ну типа так и есть и нечего тут хайп нагонять Олимпиада проводится почти 150 лет (в современную эпоху, Древнюю Грецию не считаем), Игры Дружбы, Брикс не проводятся и года, зато пиарятся так будто это соревнования как минимум галактического масштаба не меньше
Здесь речь о "шахматной олимпиаде" - к олимпийскам играм из Древней Греции она не имеет отношения :)
+5
-1
+4
Безалкогольное пиво-первый шаг к резиновой женщине.)
+3
-1
+2
Интервью Грищука,это отдельный вид искусства.
На ютубе полно подборок типа "Grischuk Thug Life Compilation"
+1
0
+1
Российские альтернативы действительно как пиво. Как не расхваливай, на деле никакой пользы
+1
0
+1
Безалкогольное пиво лучше, чем ничего)
Тебя таким темпом выкинут из российских чиновников
Как ты там держишься вообще с такой фамилией
+5
-5
0
Типа секс в презервативе лучше онанизма без оного?)
0
0
0
Ответ bionicman
не в бровь а в глаз, ну типа так и есть и нечего тут хайп нагонять Олимпиада проводится почти 150 лет (в современную эпоху, Древнюю Грецию не считаем), Игры Дружбы, Брикс не проводятся и года, зато пиарятся так будто это соревнования как минимум галактического масштаба не меньше
Ну и много шахматистов - олимпийских чемпионов за 150 лет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий