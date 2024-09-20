Исполнительный директор ФШР о высказывании Карлсена о россиянах: «Магнус играть в шахматы умеет. Но не надо лезть туда, где ты не разбираешься»

Исполнительный директор ФШР раскритиковал Карлсена за высказывание о россиянах.

Норвежец выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры под эгидой ФИДЕ.

«Безусловно, Магнус играть в шахматы умеет. Но не надо лезть туда, где ты не разбираешься. Очень жаль, что он так высказался.

Хотя мы можем вспомнить, как Карлсен в 2022 году поддержал Сергея Карякина, которого отстранили. А недавно он играл в одной команде с россиянином Яном Непомнящим», — сказал Александр Ткачев.