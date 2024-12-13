Ананд о победе Гукеша: «Момент гордости для Индии и лично для меня»
Вишванатан Ананд назвал победу Гукеша гордостью Индии и своей личной.
В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).
Гукеш – второй в истории чемпион из Индии. Первым был Ананд (2007-2013).
«Поздравляю! Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, момент гордости для [академии] WACA и очень личный для меня момент гордости.
Дин сыграл очень захватывающий матч и проявил себя по-чемпионски», – написал пятнадцатый чемпион мира Ананд.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Вишванатана Ананда
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