Ананд о победе Гукеша: «Момент гордости для Индии и лично для меня»

Вишванатан Ананд назвал победу Гукеша гордостью Индии и своей личной.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

Гукеш – второй в истории чемпион из Индии. Первым был Ананд (2007-2013).

«Поздравляю! Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, момент гордости для [академии] WACA и очень личный для меня момент гордости.

Дин сыграл очень захватывающий матч и проявил себя по-чемпионски», – написал пятнадцатый чемпион мира Ананд.