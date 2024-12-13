Крамник о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Конец шахмат, какими мы их знаем. Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход»
Владимир Крамник заявил о «конце шахмат» после матча Гукеша и Дин Лижэня.
В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира. 18-летний индиец Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).
В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, после чего Гукеш получил большое преимущество и победил.
«Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход.
Без комментариев. Грустно. Конец шахмат, какими мы их знаем», – написал четырнадцатый чемпион мира Крамник в соцсети X.
Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Владимира Крамника
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем