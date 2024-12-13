Крамник о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Конец шахмат, какими мы их знаем. Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход»

Владимир Крамник заявил о «конце шахмат» после матча Гукеша и Дин Лижэня.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира. 18-летний индиец Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, после чего Гукеш получил большое преимущество и победил.

«Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход.

Без комментариев. Грустно. Конец шахмат, какими мы их знаем», – написал четырнадцатый чемпион мира Крамник в соцсети X.

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