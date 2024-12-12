ФИДЕ не намерена расследовать партию Гукеша и Дин Лижэня: «Никакое расследование не требуется. Это была честная борьба»

ФИДЕ не намерена расследовать результат партии Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня.

Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ ) Аркадий Дворкович.

Ранее индиец Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира (7,5:6,5). После решающей партии глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов призвал провести расследование, посчитав, что китаец мог проиграть умышленно.

«Оба блестящих шахматиста были достойны победы. Но энергия молодости оказалась в этот раз сильнее глубины и опыта. Никакое расследование не требуется. Безусловно, это была честная борьба», – заявил Дворкович.