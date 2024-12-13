Гукеш хочет отпраздновать шахматную корону прыжком с тарзанкой: «С удовольствием, хотя вообще я боюсь высоты»

Гукеш Доммараджу хочет отпраздновать шахматную корону прыжком с тарзанкой.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира. 18-летний индиец Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

«Могу раскрыть один секрет. Когда прогуливался по пляжу вместе с Гаю (с тренером Гжегожем Гаевским – Спортс’‘), я увидел банджи-джампинг. Гаю тогда сказал, что если я одержу победу, то он прыгнет с этой тарзанки.

Не знаю почему, но тогда я ему ответил, что с удовольствием присоединюсь к нему, хотя вообще я боюсь высоты. Так что теперь с большой долей вероятности я прыгну с моста», – сказал Гукеш.