ФИДЕ продлила разрешение на выступление российских шахматистов под флагом организации
Российские шахматисты продолжат выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Совет ФИДЕ одобрил продление представительства флага ФИДЕ для российских и белорусских шахматистов.
Согласно этому решению, российским и белорусским шахматистам, в настоящее время выступающим под флагом ФИДЕ, разрешено продолжать играть под флагом организации до 1 января 2026 года», – говорится в сообщении.
Предыдущее разрешение действовало до 1 января 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости