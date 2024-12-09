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ФИДЕ продлила разрешение на выступление российских шахматистов под флагом организации

Российские шахматисты продолжат выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

«Совет ФИДЕ одобрил продление представительства флага ФИДЕ для российских и белорусских шахматистов.

Согласно этому решению, российским и белорусским шахматистам, в настоящее время выступающим под флагом ФИДЕ, разрешено продолжать играть под флагом организации до 1 января 2026 года», – говорится в сообщении. 

Предыдущее разрешение действовало до 1 января 2025 года.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
logoФИДЕ
logoсборная России
сборная Беларуси
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