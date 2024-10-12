Лев Альбурт об отстранении российских шахматистов: «Это, скорее, булавочный укол, чем какое-то наказание»
Лев Альбурт не считает наказанием лишение российских шахматистов флага и гимна.
Сейчас спортсмены могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе.
«Это, скорее, булавочный укол, чем какое-то наказание. Ограничение заключается в том, что российские шахматисты не могут выступать под флагом своей страны. Они могут играть под флагом FIDE или вообще без флага.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович справедливо решил, что если госдепартамент США захочет наказать федерацию, то запросто может не выдать визы организаторам и участникам чемпионата мира по рапиду и блицу, который состоится в декабре в Нью-Йорке», – рассказал советский и американский гроссмейстер.
Ограничения в отношении россиян не достигают целей, которые ставят их инициаторы, считает Альбурт.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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