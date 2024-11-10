Российские шахматисты Гребнев, Карманова и Хафизова победили на юношеском ЧМ
Российские шахматисты Алексей Гребнев, Ольга Карманова и Диана Хафизова победили на юношеском чемпионате мира в бразильском Флорианаполисе.
Гребнев второй год подряд выиграл турнир в возрастной категории до 18 лет. Он набрал 9 очков, второе место занял Алдияр Ансат из Казахстана (8,5), третье – поляк Ян Климковский (8).
Карманова стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В активе россиянки 9 очков, как и у Амины Каирбековой из Казахстана, которая уступила по дополнительным показателям. Третьей стала еще одна россиянка Галина Михеева (8).
Хафизова победила на турнире U-14, на ее счету 9 очков. По 8,5 набрали китаянка Чжао Юньцин (второе место) и россиянка Мария Власова (третье).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФШР
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