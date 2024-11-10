Российские шахматисты Гребнев, Карманова и Хафизова победили на юношеском ЧМ

Российские шахматисты Алексей Гребнев , Ольга Карманова и Диана Хафизова победили на юношеском чемпионате мира в бразильском Флорианаполисе.

Гребнев второй год подряд выиграл турнир в возрастной категории до 18 лет. Он набрал 9 очков, второе место занял Алдияр Ансат из Казахстана (8,5), третье – поляк Ян Климковский (8).

Карманова стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В активе россиянки 9 очков, как и у Амины Каирбековой из Казахстана, которая уступила по дополнительным показателям. Третьей стала еще одна россиянка Галина Михеева (8).

Хафизова победила на турнире U-14, на ее счету 9 очков. По 8,5 набрали китаянка Чжао Юньцин (второе место) и россиянка Мария Власова (третье).