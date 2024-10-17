В Федерации шахмат России поздравили Пескова с 57-летием: «Мы высоко ценим ваше участие в значимых событиях, проводимых ФШР»
Сегодня Песков, который является пресс-секретарем президента России и председателем Попечительского совета ФШР, отмечает 57-летие.
«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! От имени Федерации шахмат России поздравляю Вас с днем рождения! Как председатель Попечительского совета ФШР Вы активно поддерживаете шахматы, которые стали одним из самых популярных видов спорта в стране и регулярно освещаются в средствах массовой информации.
Мы высоко ценим Ваше участие в значимых событиях, проводимых ФШР в Центральном доме шахматиста и в Музее шахмат в Москве. ФШР стала первой спортивной организацией, сменившей спортивное гражданство, в 2023 году перейдя из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Во многом благодаря Вашей поддержке это событие стало одним из самых громких инфоповодов в СМИ.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! От всей души хочу пожелать Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях», – говорится в поздравлении от главы ФШР Андрея Филатова.
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