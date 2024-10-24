Российский гроссмейстер Гребнев: «Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете»
Российский гроссмейстер Гребнев считает острой проблему читерства в онлайн-турнирах.
Ранее румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон.
ФИДЕ отстранила Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года.
«Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете.
В «живых» шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской», — сказал Алексей Гребнев.
Гребневу 18 лет, он является чемпионом мира в категории до 18 лет (2023), чемпионом Азии среди юношей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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