Российский гроссмейстер Гребнев: «Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете»

Российский гроссмейстер Гребнев считает острой проблему читерства в онлайн-турнирах.

Ранее румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон.

ФИДЕ отстранила Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года.

«Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете.

В «живых» шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской», — сказал Алексей Гребнев.

Гребневу 18 лет, он является чемпионом мира в категории до 18 лет (2023), чемпионом Азии среди юношей.