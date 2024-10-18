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Глава Азиатской шахматной федерации: «Включение России в азиатскую семью сделало нашу федерацию сильнее»

В Азиатской федерации шахмат считают, что включение России усилило организацию.

В 2023 году Федерация шахмат России (ФШР) покинула Европейский шахматный союз (ECU) и вошла в состав азиатской федерации (ACF).

«Азиатская федерация за последние несколько лет стала доминирующей. Чемпионы мира, как у мужчин, так и у женщин, представляют Китай. А женская и мужская сборные Индии стали победителями Шахматной олимпиады. Что касается ФШР, то включение ее в азиатскую семью сделало нашу федерацию сильнее, конкурентнее. Мы рады ее включению и надеемся, она долго будет с нами.

После перехода в Азию многие российские шахматисты выиграли золотые и другие медали на международных турнирах. Мы гордимся такими достижениями и именно этого ожидали», – сказал президент ACF шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян во время форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.

Также Аль Нахайян отметил, что России может претендовать на проведение крупных соревнований.

«Конечно, Россия в будущем может провести чемпионат Азии или любой крупный турнир. Даже сейчас, если будет хорошая заявка, мы будем рады обсудить и рассмотреть ее», – заявил он.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoсборная Китая
logoЖенская сборная России
logoЖенская сборная Китая
logoсборная Индии
logoЖенская сборная Индии
ФШР
Азиатская шахматная федерация
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