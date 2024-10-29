Самый молодой гроссмейстер в истории России Землянский о рекорде: «Ничего не поменялось в моей жизни, я продолжаю тренироваться и работать над собой»
Иван Землянский получил звание международного гроссмейстера в возрасте 13 лет после выступления на турнире в ОАЭ, который прошел в ОАЭ.
«Конечно, приятно, что побил рекорд. Я хотел стать международным гроссмейстером, потому что это дает пропуск на многие сильные турниры.
Получение звания стало новым этапом, но особо ничего от этого не поменялось в моей жизни, я продолжаю тренироваться и работать над собой.
Турнир был очень сильный, мне было очень интересно там сыграть. Считаю, что показал хороший результат, для меня он прошел на одном дыхании. Я почувствовал там уверенность в себе», – сказал 14-летний шахматист.
Ранее рекорд принадлежал Анишу Гири – он стал международным гроссмейстером в 14 лет (Гири родился в Санкт-Петербурге и до 2009 года представлял Россию, после чего начал выступать за Нидерланды).
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