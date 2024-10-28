2

Глейхенгауз о Косторной и Кунице: «Знаю, что там какие-то проблемы, но надеюсь их увидеть в этом сезоне на соревнованиях»

Глейхенгауз надеется увидеть пару Косторная – Куница на стартах в этом сезоне.

Алена Косторная и Георгий Куница выступили на контрольных прокатах, однако затем фигуристка сообщила, что пропустит ряд соревнований из-за восстановления после болезни.

«Я видел их с Гошей на прокатах, они показали, мне кажется, хорошие программы и достойное катание. Поэтому могу пожелать им только удачи.

Я знаю, что там какие-то проблемы, но надеюсь их увидеть в этом сезоне на соревнованиях», – сказал тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
пары
logoДаниил Глейхенгауз
Георгий Куница
logoАлена Косторная
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «Стараемся донести до спортсменов, что даже если нет возможности выиграть Олимпиаду, сейчас отличное время, чтобы учить новые элементы»
10сегодня, 19:06
Даниил Глейхенгауз: «Когда мы общались с Валиевой в последний раз, ее желанием было вернуться в спорт. Мне бы хотелось, чтобы она это сделала»
59сегодня, 18:05
Валя Карнавал о «Ледниковом периоде»: «Нерв присутствует. Мне достался самый лучший партнер, с Кацалаповым не страшно идти в поддержку»
15сегодня, 17:55
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
81сегодня, 15:49
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
30сегодня, 15:45
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 15:45
Щербакова об участии в «Ледниковом периоде»: «Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно»
14сегодня, 15:09
Дина Аверина получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
23сегодня, 15:02
Приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов выступит в паре с Евгенией Медведевой в ее ледовом шоу. Оно состоится 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
64сегодня, 15:00Реклама
Татьяна Тарасова: «Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она вряд ли бы выиграла у Фроловой»
99сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
2сегодня, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
6вчера, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
15вчера, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28