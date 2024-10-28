Глейхенгауз о Косторной и Кунице: «Знаю, что там какие-то проблемы, но надеюсь их увидеть в этом сезоне на соревнованиях»

Глейхенгауз надеется увидеть пару Косторная – Куница на стартах в этом сезоне.

Алена Косторная и Георгий Куница выступили на контрольных прокатах, однако затем фигуристка сообщила, что пропустит ряд соревнований из-за восстановления после болезни.

«Я видел их с Гошей на прокатах, они показали, мне кажется, хорошие программы и достойное катание. Поэтому могу пожелать им только удачи.

Я знаю, что там какие-то проблемы, но надеюсь их увидеть в этом сезоне на соревнованиях», – сказал тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?