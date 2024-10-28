Даниил Глейхенгауз: «Стараемся донести до спортсменов, что даже если нет возможности выиграть Олимпиаду, сейчас отличное время, чтобы учить новые элементы»
Даниил Глейхенгауз рассказал, как мотивирует спортсменов в отсутствие международных стартов.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с 2022 года.
«Мы стараемся донести до спортсменов, что в данный период времени, даже если нет возможности выиграть Олимпиаду, это отличное время для того, чтобы учить новые элементы, причем не связанные даже с прыжками – новые вращения, развивать себя в артистическом плане, развивать свое катание.
Есть время для того, чтобы набраться всех аспектов фигурного катания, и в тот момент, когда нас допустят, выйти так, чтобы снова не было возможности даже соперничать, чтобы мы снова были на одну-две головы выше», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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