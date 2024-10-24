Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в с 7 по 10 ноября. В нем примут участие молодежные и юниорские сборные России, а также молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.
«ФХР продолжает работу по подготовке спортивного резерва и обучению кандидатов в национальную команду.
Для талантливых молодых игроков проводятся учебно-тренировочные сборы, а практику международных матчей они получают на турнирах.
Одно из таких соревнований – Кубок будущего, который проводится третий год подряд и полюбился российским болельщикам.
Смотреть матчи молодежной и юниорской сборных всегда интересно. Парни стараются играть зрелищно, комбинационно, на высоких скоростях.
В прошлом году в пяти встречах с участием наших команд было заброшено 36 шайб. Более семи голов за игру – такой хоккей всегда нравится зрителям.
ФХР и Минспорт договорились о поддержке турнира, благодаря этому зрители смогут посетить игры бесплатно. Хоккейные болельщики от этого только выиграют.
Ребята, приглашенные в сборную, уже блистают в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, а кто-то регулярно выходит на лед в составе взрослых команд Континентальной и Всероссийской хоккейных лиг», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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