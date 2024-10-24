  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»
2

Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»

Владислав Третьяк заявил о возможности бесплатного посещения матчей Кубка Будущего.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в с 7 по 10 ноября. В нем примут участие молодежные и юниорские сборные России, а также молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.

«ФХР продолжает работу по подготовке спортивного резерва и обучению кандидатов в национальную команду.

Для талантливых молодых игроков проводятся учебно-тренировочные сборы, а практику международных матчей они получают на турнирах.

Одно из таких соревнований – Кубок будущего, который проводится третий год подряд и полюбился российским болельщикам.

Смотреть матчи молодежной и юниорской сборных всегда интересно. Парни стараются играть зрелищно, комбинационно, на высоких скоростях.

В прошлом году в пяти встречах с участием наших команд было заброшено 36 шайб. Более семи голов за игру – такой хоккей всегда нравится зрителям.

ФХР и Минспорт договорились о поддержке турнира, благодаря этому зрители смогут посетить игры бесплатно. Хоккейные болельщики от этого только выиграют.

Ребята, приглашенные в сборную, уже блистают в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, а кто-то регулярно выходит на лед в составе взрослых команд Континентальной и Всероссийской хоккейных лиг», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoФХР
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoсборная России U18
logoВладислав Третьяк
logoмолодежная сборная Беларуси
logoмолодежная сборная Казахстана
logoКХЛ
Кубок Будущего
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форвард «Авангарда» Вей: «Мы все уверены в Звягине, верим в него. Когда так много поражений, то всем от этого плохо»
218 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи»
1757 минут назад
Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»
2сегодня, 09:49
Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»
1сегодня, 09:39
Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
5сегодня, 09:32
Дюбуа о старте сезона «Вашингтона»: «Не завершим регулярку 81-1, но хотим быть на победной волне как можно дольше»
сегодня, 09:23
Тренер «Трактора» Рише об Овечкине: «Гретцки – герой для Канады. Но рекорд держался долго, все с нетерпением ждут, что его побьют. Это будет большое событие»
2сегодня, 09:17
Щитов про «Авангард»: «Галиев, Дитц, Макеев – хорошие хоккеисты. Дело в тренере. Но у Звягина хорошие ассистенты – Свитов может подсказать, настроить»
5сегодня, 09:09
Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества»
2сегодня, 08:52Фото
Андрей Назаров: «До 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС. Изолировать Россию не получилось, все попытки равносильны анекдоту, над которым никто не смеется»
30сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
13 минут назад
Защитник «Юты» Дурзи пропустит 4-6 месяцев после операции на плече. Из АХЛ вызван Ламурье
28 минут назад
Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»
38 минут назад
Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
58 минут назад
Соркин о 7:0 с «Амуром»: «Для ЦСКА было очень важно выиграть. Давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе»
сегодня, 08:59
Форвард «Сент-Луиса» Томас пропустит 6 недель из-за перелома голеностопа. Он набрал 6 очков в 7 матчах сезона
сегодня, 08:55
«Тампа» поместила Шири на драфт отказов. У форварда 0 очков в 3 матчах сезона
5сегодня, 08:40
Михайлис о словах, что КХЛ сильнее НХЛ: «Выманили из меня такую фразу. Спросили про иностранцев, и кто из них сильнее всего удивил – я особо не слежу за этим»
2сегодня, 08:26
Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Видна тренерская рука, работа спортивного блока, руководства – это дает результат. У нас самые высокие цели»
1сегодня, 08:15
Основин об «Адмирале»: «У нас хорошая команда, все собраны штабом в кулак и нацелены на результат. Отсюда достойный старт в чемпионате»
сегодня, 07:59