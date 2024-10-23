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Олег Васильев о том, что Беляеву не пустили на Гран-при России: «Конечно, это плохо, ребятам без тренера будет сложно. Вмешиваться уже бессмысленно»

Олег Васильев высказался о ситуации с недопуском тренера белорусских фигуристов в РФ.

Татьяна Беляева, которая тренирует белорусский танцевальный дуэт Виктория Пласконная – Владислав Сытик, не смогла попасть на этап Гран-при в Магнитогорске. Соревнования стартовали сегодня, 23 октября.

Беляева является гражданкой Украины. По ее словам, в аэропорту Шереметьево ей «выдали бумагу о выдворении с территории России»

«Я в курсе этого вопроса, потому что информация попала ко мне сразу, из первых рук. Конечно же, это плохо. Ребятам без тренера будет сложно. Без тренера всегда сложно, в любой ситуации, тем более когда мы выступаем вне конкурса.

В прошлом году у нас были сложности, но мы все равно как-то приезжали на соревнования. Но сейчас что-то, видимо, изменилось, будем выяснять.

Сейчас Федерации фигурного катания на коньках России вмешиваться уже бессмысленно, потому что соревнования по юниорам уже пошли. Но на будущее нам надо ситуацию, конечно, проговаривать и понимать, какие у нас перспективы», – сказал главный тренер сборной Беларуси. 

Тренер белорусских фигуристов Беляева заявила, что ее не пустили на Гран-при в Россию: «Продержали меня 7 часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoОлег Васильев
сборная Беларуси
Политика
ТАСС
logoСерия Гран-при России
Татьяна Беляева
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