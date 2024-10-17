Чемпионат России по быстрым шахматам. Гальченко выиграл блиц, Землянский – 3-й, Афанасьев победил в рапиде, Есипенко – 4-й

Афанасьев и Гальченко победили на чемпионате России по быстрым шахматам.

Соревнования в рапиде завершились 16 октября, в блице – 14 октября. Чемпионат России по быстрым шахматам Сочи Рапид После 11 туров из 11 1. Никита Афанасьев – 9 2. Вадим Моисеенко – 9 3. Максим Матлаков – 8,5 4. Андрей Есипенко – 8 5. Арсен Кухмазов – 8 6. Денис Лазавик – 8 7. Дмитрий Кокарев – 8 9. Денис Хисматуллин – 8 10. Даниил Линчевский – 8... 14. Арсений Нестеров – 7,5... 17. Иван Землянский – 7,5... 68. Роман Шогджиев – 6 Блиц После 13 туров из 13 1. Матвей Гальченко – 10,5 2. Никита Афанасьев – 10 3. Иван Землянский – 10 4. Максим Матлаков – 10 5. Арсений Нестеров – 9,5 6. Давид Паравян – 9,5 7. Андрей Есипенко – 9,5 8. Андрей Цветков – 9,5 9. Дмитрий Ростовцев – 9,5 10. Роман Носач – 9,5