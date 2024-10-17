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Чемпионат России по быстрым шахматам. Гальченко выиграл блиц, Землянский – 3-й, Афанасьев победил в рапиде, Есипенко – 4-й

Афанасьев и Гальченко победили на чемпионате России по быстрым шахматам.

Соревнования в рапиде завершились 16 октября, в блице – 14 октября.

Чемпионат России по быстрым шахматам

Сочи

Рапид

После 11 туров из 11

1. Никита Афанасьев – 9

2. Вадим Моисеенко – 9

3. Максим Матлаков – 8,5

4. Андрей Есипенко – 8

5. Арсен Кухмазов – 8

6. Денис Лазавик – 8

7. Дмитрий Кокарев – 8

9. Денис Хисматуллин – 8

10. Даниил Линчевский – 8...

14. Арсений Нестеров – 7,5...

17. Иван Землянский – 7,5...

68. Роман Шогджиев – 6

Блиц

После 13 туров из 13

1. Матвей Гальченко – 10,5

2. Никита Афанасьев – 10

3. Иван Землянский – 10

4. Максим Матлаков – 10

5. Арсений Нестеров – 9,5

6. Давид Паравян – 9,5

7. Андрей Есипенко – 9,5

8. Андрей Цветков – 9,5

9. Дмитрий Ростовцев – 9,5

10. Роман Носач – 9,5

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
Денис Хисматуллин
чемпионат России
Максим Матлаков
Дмитрий Кокарев
logoАндрей Есипенко
Арсений Нестеров
Роман Шогджиев
Денис Лазавик
Иван Землянский
Никита Афанасьев
Вадим Моисеенко
Матвей Гальченко
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