Чемпионат России по быстрым шахматам. Гальченко выиграл блиц, Землянский – 3-й, Афанасьев победил в рапиде, Есипенко – 4-й
Афанасьев и Гальченко победили на чемпионате России по быстрым шахматам.
Соревнования в рапиде завершились 16 октября, в блице – 14 октября.
Чемпионат России по быстрым шахматам
Сочи
Рапид
После 11 туров из 11
1. Никита Афанасьев – 9
2. Вадим Моисеенко – 9
3. Максим Матлаков – 8,5
4. Андрей Есипенко – 8
5. Арсен Кухмазов – 8
6. Денис Лазавик – 8
7. Дмитрий Кокарев – 8
9. Денис Хисматуллин – 8
10. Даниил Линчевский – 8...
14. Арсений Нестеров – 7,5...
17. Иван Землянский – 7,5...
68. Роман Шогджиев – 6
Блиц
После 13 туров из 13
1. Матвей Гальченко – 10,5
2. Никита Афанасьев – 10
3. Иван Землянский – 10
4. Максим Матлаков – 10
5. Арсений Нестеров – 9,5
6. Давид Паравян – 9,5
7. Андрей Есипенко – 9,5
8. Андрей Цветков – 9,5
9. Дмитрий Ростовцев – 9,5
10. Роман Носач – 9,5
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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