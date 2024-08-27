Суперфинал чемпионата России. 10-й тур. Есипенко сыграет с Нестеровым, Наер встретится с Дубовым, Артемьев против Матлакова, другие партии
27 августа пройдет десятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Барнаул
10-й тур
Начало партий – 10:00 по московскому времени.
Евгений Наер – Даниил Дубов
Владислав Артемьев – Максим Матлаков
Рудик Макарян – Павел Понкратов
Алексей Гребнев – Артем Тимофеев
Андрей Есипенко – Арсений Нестеров
Александр Грищук – Алексей Дреев
Турнирное положение: Артемьев, Есипенко, Наер, Нестеров – по 5,5, Грищук, Дубов, Макарян, Гребнев – по 4,5, Матлаков – 4, Дреев, Тимофеев – по 3,5, Понкратов – 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.