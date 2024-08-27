Суперфинал чемпионата России. 10-й тур. Есипенко сыграет с Нестеровым, Наер встретится с Дубовым, Артемьев против Матлакова, другие партии

Теги результаты Александр Грищук Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Алексей Дреев Евгений Наер Максим Матлаков Даниил Дубов Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Арсений Нестеров Алексей Гребнев Рудик Макарян Шахматы

27 августа пройдет десятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

10-й тур

Начало партий – 10:00 по московскому времени. 

Евгений Наер – Даниил Дубов

Владислав Артемьев – Максим Матлаков

Рудик Макарян – Павел Понкратов

Алексей Гребнев – Артем Тимофеев

Андрей Есипенко – Арсений Нестеров

Александр Грищук – Алексей Дреев

Турнирное положение: Артемьев, Есипенко, Наер, Нестеров – по 5,5, Грищук, Дубов, Макарян, Гребнев – по 4,5, Матлаков – 4, Дреев, Тимофеев – по 3,5, Понкратов – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.

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