Суперфинал чемпионата России. Артемьев выиграл турнир, победив Есипенко на тай-брейке
Владислав Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам
Артемьев обыграл Андрея Есипенко на тай-брейке.
Барнаул
11-й тур
Алексей Дреев – Евгений Наер – 0,5:0,5
Арсений Нестеров – Александр Грищук - 0,5:0,5
Артем Тимофеев – Андрей Есипенко - 0,5:0,5
Павел Понкратов – Алексей Гребнев - 0,5:0,5
Максим Матлаков – Рудик Макарян - 0,5:0,5
Даниил Дубов – Владислав Артемьев - 0,5:0,5
Турнирное положение: Артемьев, Есипенко – по 7, Дубов, Наер, Нестеров – по 6, Макарян, Гребнев – по 5,5, Грищук, Дреев – по 5, Матлаков, Тимофеев – по 4,5, Понкратов – 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход. В случае равенства очков победитель определяется по дополнительным показателям.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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