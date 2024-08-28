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Суперфинал чемпионата России. Артемьев выиграл турнир, победив Есипенко на тай-брейке

Владислав Артемьев стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам

Артемьев обыграл Андрея Есипенко на тай-брейке.

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

11-й тур

Алексей Дреев – Евгений Наер – 0,5:0,5

Арсений Нестеров – Александр Грищук - 0,5:0,5

Артем Тимофеев – Андрей Есипенко - 0,5:0,5

Павел Понкратов – Алексей Гребнев - 0,5:0,5

Максим Матлаков – Рудик Макарян - 0,5:0,5

Даниил Дубов – Владислав Артемьев - 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев, Есипенко – по 7, Дубов, Наер, Нестеров – по 6, Макарян, Гребнев – по 5,5, Грищук, Дреев – по 5, Матлаков, Тимофеев – по 4,5, Понкратов – 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход. В случае равенства очков победитель определяется по дополнительным показателям.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
logoАлександр Грищук
Артем Тимофеев
суперфинал чемпионата России
Алексей Дреев
Евгений Наер
Максим Матлаков
Даниил Дубов
Владислав Артемьев
logoАндрей Есипенко
Павел Понкратов
Арсений Нестеров
Алексей Гребнев
Рудик Макарян
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