Суперфинал чемпионата России. 9-й тур. Грищук сыграет с Наером, Есипенко против Дреева, Дубов встретится с Матлаковым, другие партии

Теги результаты Александр Грищук Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Алексей Дреев Евгений Наер Максим Матлаков Даниил Дубов Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Арсений Нестеров Алексей Гребнев Рудик Макарян Шахматы

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

9-й тур

Начало партий – 11:00 по московскому времени.

Александр Грищук – Евгений Наер

Алексей Дреев – Андрей Есипенко

Арсений Нестеров – Алексей Гребнев

Артем Тимофеев – Рудик Макарян

Павел Понкратов – Владислав Артемьев

Максим Матлаков – Даниил Дубов

Турнирное положение: Есипенко, Наер, Нестеров – по 5, Артемьев – 4,5, Гребнев, Макарян, Дубов, Грищук – по 4, Матлаков – 3,5, Дреев, Понкратов, Тимофеев – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.

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