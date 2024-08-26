Суперфинал чемпионата России. 9-й тур. Грищук сыграет с Наером, Есипенко против Дреева, Дубов встретится с Матлаковым, другие партии

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

9-й тур

Начало партий – 11:00 по московскому времени.

Александр Грищук – Евгений Наер

Алексей Дреев – Андрей Есипенко

Арсений Нестеров – Алексей Гребнев

Артем Тимофеев – Рудик Макарян

Павел Понкратов – Владислав Артемьев

Максим Матлаков – Даниил Дубов

Турнирное положение: Есипенко, Наер, Нестеров – по 5, Артемьев – 4,5, Гребнев, Макарян, Дубов, Грищук – по 4, Матлаков – 3,5, Дреев, Понкратов, Тимофеев – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.