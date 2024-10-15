Шипов о читерстве шахматиста Шевченко: «Это позор. Тень на его репутацию брошена, и вряд ли он сможет это изменить»
Сергей Шипов назвал позорным читерство со стороны шахматиста Кирилла Шевченко.
Румынский (ранее украинский) гроссмейстер Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицает.
«Я всегда считал Кирилла очень хорошим, высококлассным шахматистом. Все факты говорят о том, что он жульничал, хотя вины своей не признает, и это создает определенные юридические тонкости. Это позор, надо называть вещи своими именами, тень на его репутацию брошена, и вряд ли он сможет это изменить», – сказал российский гроссмейстер и комментатор Шипов.
Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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