Шипов о читерстве шахматиста Шевченко: «Это позор. Тень на его репутацию брошена, и вряд ли он сможет это изменить»

Сергей Шипов назвал позорным читерство со стороны шахматиста Кирилла Шевченко.

Румынский (ранее украинский) гроссмейстер Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицает.

«Я всегда считал Кирилла очень хорошим, высококлассным шахматистом. Все факты говорят о том, что он жульничал, хотя вины своей не признает, и это создает определенные юридические тонкости. Это позор, надо называть вещи своими именами, тень на его репутацию брошена, и вряд ли он сможет это изменить», – сказал российский гроссмейстер и комментатор Шипов .

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