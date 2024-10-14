Крамник об отстранении Шевченко по подозрению в читерстве: «Это будет происходить все чаще, поскольку основные шахматные силы ничего не делают»
Румынский шахматист Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании. Во время соревнований он часто отлучался в туалет, а позже организаторы обнаружили в одной из кабинок мобильный телефон.
К телефону была приложена записка, почерк в которой был схож с почерком Шевченко. Арбитры сочли доказанным фактом, что игрок пользовался телефоном, и отстранили его.
Клуб, за который выступает Шевченко, выразил несогласие с этим решением и подал официальную жалобу. Сам шахматист отрицает, что нарушал правила.
«Ожидаемо. Это будет происходить все чаще, поскольку основные шахматные силы ничего не делают в этой области, заставляя мошенников верить, что они никогда не будут наказаны», – написал 14-й чемпион мира Крамник в соцсети.
Румынский шахматист Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, отстранен от соревнований по подозрению в читерстве
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