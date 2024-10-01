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  • Ян Непомнящий: «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную систему с рейтингами, которые будут считаться в течение года»
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Ян Непомнящий: «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную систему с рейтингами, которые будут считаться в течение года»

Ян Непомнящий считает, что в шахматах нужно считать рейтинг как в теннисе.

– Согласны с мнением Евгения Томашевского, который говорит, что сейчас в опенах настоящий эпицентр шахмат?

– Отчасти да. Но тут важно понимать, что сейчас стало гораздо проще дойти до определенного уровня, так как дебютные курсы появились в максимально открытом доступе. Из-за этого планка среднего уровня довольно сильно поднялась.

Плюс рейтинг довольно медленно меняется. Система ЭЛО объективно корректна, но корректна на большой дистанции. Она не успевает за притоком новых игроков. Так что опены стали интереснее, но опять же опены – это только часть шахмат.

Мне нравится идея проводить нокаут-турниры. Говорил об этом непосредственно с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

В идеале шахматам стоит перейти на теннисную систему с рейтингами, которые будут считаться в течение года. С нынешними изменениями в шахматах это напрашивается.

Поэтому я бы хотел, чтобы нокаут был стандартом для крупных соревнований и, может быть, вообще для всех соревнований, – сказал российский гроссмейстер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
рейтинги
logoФИДЕ
logoЯн Непомнящий
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