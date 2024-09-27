Сергей Карякин: «Думаю, нам сложно будет вернуть флаг, гимн и сборные в рамках ФИДЕ. Может, стоит создать федерацию в рамках БРИКС»

Карякин считает, что российским шахматистам будет сложно вернуть флаг и гимн.

«Думаю, нам сложно будет вернуть флаг, гимн и сборные. Именно в рамках Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Может, стоит создать другую федерацию – в рамках БРИКС, например. Думаю, рано или поздно мы к этому придем», – сказал Сергей Карякин .

22 сентября Генассамблея ФИДЕ отклонила предложение о полноценном допуске россиян к турнирам.

«Удивительным решение конгресса ФИДЕ я назвать не могу. Удивительно было два года назад, когда меня без всякого спортивного повода дисквалифицировали, и я не мог участвовать. А сейчас уже это все не удивляет.

Жалко, Федерация шахмат России на самом деле пыталась поменять ситуацию. Это правильные шаги, заняться этим надо было давно. Но получилось, что западное лобби оказалось слишком сильным, и его сопротивление преодолеть не удалось», – добавил гроссмейстер.