Дмитрий Песков: «К сожалению, ФИДЕ не свободна от политизации мира шахмат. И западники, и Украина оказывают ничем не прикрытое давление на другие страны»
22 сентября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе недопуск россиян и белорусов до командных турниров. В личных видах спортсмены по-прежнему будут выступать только в нейтральном статусе.
«И западники, и Украина действительно оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ. Это не секрет, и все хорошо это знают.
К сожалению, ФИДЕ также не свободна от политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков, который также возглавляет попечительский совет Федерации шахмат России.
Ранее вопрос о полноценном возвращении россиян и белорусов был внесен в повестку генассамблеи ФИДЕ по предложению Федерации шахмат Киргизии.
«Хочется выразить признательность коллегам из Киргизии, которые открыто выступили в поддержку России и внесли такое предложение – чтобы снять все санкции с российских и с белорусских спортсменов.
Признательны за такую поддержку. Знаем, что Киргизия не единственная страна, которая нас поддерживает», – отметил Песков.
Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага
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