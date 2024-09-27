Карякин о работе сенатором: «Если нет возможности играть на международных турнирах, хочется заниматься чем-то еще»
Сергей Карякин высказался о совмещении работы сенатором и шахматной карьеры.
12 сентября Государственный совет Крыма назначил Карякина представлять законодательную власть республики в Совете Федерации.
«Мне и непонятно где играть. Все [в политической карьере] получилось логично. Если нет возможности играть на международных турнирах, то хочется заниматься чем-то еще. Тем более для меня большая честь представлять родной Крым.
Из шахмат я не ухожу – в быстрые и блиц буду играть. Но, конечно, не так активно, как раньше», – сказал Карякин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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