Анатолий Карпов: «Думаю, Карякин сможет совмещать работу в Совете Федерации с шахматной карьерой»

Карпов прокомментировал назначение Карякина сенатором от парламента Крыма.

«Я не знаю, какой Сергей Карякин политик, потому что знаю его только как шахматиста.

Думаю, что он сможет совмещать работу в Совете Федерации с шахматной карьерой. Насколько это совмещение будет успешным, зависит от него самого.

Он почти стал чемпионом мира, поэтому его талант неоспорим. Думаю, при желании он способен выйти на свой прежний уровень», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.