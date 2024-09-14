Анатолий Карпов: «Думаю, Карякин сможет совмещать работу в Совете Федерации с шахматной карьерой»
Карпов прокомментировал назначение Карякина сенатором от парламента Крыма.
«Я не знаю, какой Сергей Карякин политик, потому что знаю его только как шахматиста.
Думаю, что он сможет совмещать работу в Совете Федерации с шахматной карьерой. Насколько это совмещение будет успешным, зависит от него самого.
Он почти стал чемпионом мира, поэтому его талант неоспорим. Думаю, при желании он способен выйти на свой прежний уровень», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vprognoze
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