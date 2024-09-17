Сергей Смагин: «Очень хорошие шансы, что на конгрессе ФИДЕ нам вернут флаг и гимн. Многие понимают бессмысленность санкций»
Сергей Смагин считает, что на конгрессе ФИДЕ россиянам могут разрешить выступать с флагом и гимном.
Конгресс Международной шахматной федерации стартует 17 сентября в Будапеште. Генассамблея, где будет рассматриваться вопрос полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов, пройдет 21-22 сентября.
«Я думаю, у нас очень хорошие шансы на положительное решение, что нам уже на конгрессе вернут флаг и гимн. У нас хорошие позиции, так как многие понимают бессмысленность санкций.
Нас отстранили по политическим причинам, а спорт не должен подвергаться влиянию политики», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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