Сергей Смагин: «Очень хорошие шансы, что на конгрессе ФИДЕ нам вернут флаг и гимн. Многие понимают бессмысленность санкций»

Сергей Смагин считает, что на конгрессе ФИДЕ россиянам могут разрешить выступать с флагом и гимном.

Конгресс Международной шахматной федерации стартует 17 сентября в Будапеште. Генассамблея, где будет рассматриваться вопрос полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов, пройдет 21-22 сентября.

«Я думаю, у нас очень хорошие шансы на положительное решение, что нам уже на конгрессе вернут флаг и гимн. У нас хорошие позиции, так как многие понимают бессмысленность санкций.

Нас отстранили по политическим причинам, а спорт не должен подвергаться влиянию политики», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.