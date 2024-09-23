Карпов о санкциях ФИДЕ против россиян: «МОК с самого начала привязался, это не новость, что Бах проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?»
22 сентября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе недопуск россиян и белорусов до командных турниров. В личных видах спортсмены по-прежнему будут выступать только в нейтральном статусе.
При этом ФИДЕ проведет консультации с международным олимпийским и паралимпийским комитетами (МОК и МПК) по вопросу участия обеих стран в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями.
«Ясно, что вмешалась политика. Я рассчитывал, что от этого безобразия откажутся. МОК с самого начала привязался, это не новость, что Томас Бах (президент МОК – Спортс’‘) проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?» – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Карпов.
Ранее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявлял, что рассчитывает на включение шахмат в олимпийскую программу.
Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага
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