Карпов о санкциях ФИДЕ против россиян: «МОК с самого начала привязался, это не новость, что Бах проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?»

Анатолий Карпов отметил роль МОК в санкциях против российских шахматистов.

22 сентября Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) оставила в силе недопуск россиян и белорусов до командных турниров. В личных видах спортсмены по-прежнему будут выступать только в нейтральном статусе.

При этом ФИДЕ проведет консультации с международным олимпийским и паралимпийским комитетами (МОК и МПК) по вопросу участия обеих стран в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями.

«Ясно, что вмешалась политика. Я рассчитывал, что от этого безобразия откажутся. МОК с самого начала привязался, это не новость, что Томас Бах (президент МОК – Спортс’‘) проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?» – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Карпов .

Ранее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявлял , что рассчитывает на включение шахмат в олимпийскую программу.

Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага