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Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи

Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ избежать полноценного допуска россиян.

Ранее президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот вопрос рассмотрят на генассамблее организации, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

Украинская федерация в свою очередь выразила несогласие с данной позицией и хочет исключить вопрос с повестки. Об этом сообщается в письме, обращенном к ФИДЕ.

Российские и белорусские шахматисты выступают на турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики. Также спортсмены не допускаются до командных дисциплин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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logoЖенская сборная России
ФШР
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