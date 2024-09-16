Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи
Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ избежать полноценного допуска россиян.
Ранее президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот вопрос рассмотрят на генассамблее организации, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.
Украинская федерация в свою очередь выразила несогласие с данной позицией и хочет исключить вопрос с повестки. Об этом сообщается в письме, обращенном к ФИДЕ.
Российские и белорусские шахматисты выступают на турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики. Также спортсмены не допускаются до командных дисциплин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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