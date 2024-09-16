Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи

Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ избежать полноценного допуска россиян.

Ранее президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ ). Этот вопрос рассмотрят на генассамблее организации, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

Украинская федерация в свою очередь выразила несогласие с данной позицией и хочет исключить вопрос с повестки. Об этом сообщается в письме, обращенном к ФИДЕ.

Российские и белорусские шахматисты выступают на турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики. Также спортсмены не допускаются до командных дисциплин.