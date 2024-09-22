Глава Федерации шахмат Беларуси: «Я не уверен, что Карлсен знает, где находится наша страна и какая причина санкций»
Об этом Сергей Сычук заявил на ассамблее ФИДЕ в Будапеште.
Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения на турниры российских и белорусских шахматистов.
«Да, на церемонии высказался Магнус Карлсен по нашему вопросу. Я не уверен, что он знает, где находится наша страна, и есть ли и какая причина санкций. Он, может, и не знает к примеру, что гроссмейстер Лазавик, участвовавший в итоговом турнире-2023 на острове Мэн, тоже белорус.
Я тоже знаю, что есть Норвегия, и слышал о финансовом кризисе в этой стране. Но я не в состоянии давать оценку происходящим событиям. Это дело норвежцев. И я рекомендовал бы оценивать хорошо изученные вопросы.
Геополитическая ситуация в современном мире образовалась такая, что претензии к нам не выдерживают никакой критики. Анализируйте ситуацию, делайте логически правильные выводы», – сказал Сычук.
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