Глава Федерации шахмат Беларуси: «Я не уверен, что Карлсен знает, где находится наша страна и какая причина санкций»

Глава белорусской федерации шахмат сомневается, что Карлсен знает, где Беларусь.

Об этом Сергей Сычук заявил на ассамблее ФИДЕ в Будапеште.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения на турниры российских и белорусских шахматистов.

«Да, на церемонии высказался Магнус Карлсен по нашему вопросу. Я не уверен, что он знает, где находится наша страна, и есть ли и какая причина санкций. Он, может, и не знает к примеру, что гроссмейстер Лазавик, участвовавший в итоговом турнире-2023 на острове Мэн, тоже белорус.

Я тоже знаю, что есть Норвегия, и слышал о финансовом кризисе в этой стране. Но я не в состоянии давать оценку происходящим событиям. Это дело норвежцев. И я рекомендовал бы оценивать хорошо изученные вопросы.

Геополитическая ситуация в современном мире образовалась такая, что претензии к нам не выдерживают никакой критики. Анализируйте ситуацию, делайте логически правильные выводы», – сказал Сычук.