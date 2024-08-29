Вопрос участия россиян и белорусов в шахматных турнирах ФИДЕ под национальными флагами рассмотрят 22 сентября

Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев предложил вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщил в соцсети глава Польской федерации шахмат Радослав Единак, этот вопрос будет рассмотрен на генеральной ассамблее ФИДЕ 22 сентября.

Сейчас шахматисты из России и Беларуси могут выступать на турнирах ФИДЕ только под флагом организации.

«Вернут ли россиян и белорусов к турнирам на конгрессе ФИДЕ? Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил с таким предложением, и оно было включено в повестку генеральной ассамблеи.

Напомню, что сейчас эти страны не могут участвовать в международных командных соревнованиях, а игроки могут выступать только под нейтральным флагом. Решение будет принято во время встречи 22 сентября в Будапеште», – написал Единак.