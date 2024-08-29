Вопрос участия россиян и белорусов в шахматных турнирах ФИДЕ под национальными флагами рассмотрят 22 сентября
Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев предложил вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Как сообщил в соцсети глава Польской федерации шахмат Радослав Единак, этот вопрос будет рассмотрен на генеральной ассамблее ФИДЕ 22 сентября.
Сейчас шахматисты из России и Беларуси могут выступать на турнирах ФИДЕ только под флагом организации.
«Вернут ли россиян и белорусов к турнирам на конгрессе ФИДЕ? Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил с таким предложением, и оно было включено в повестку генеральной ассамблеи.
Напомню, что сейчас эти страны не могут участвовать в международных командных соревнованиях, а игроки могут выступать только под нейтральным флагом. Решение будет принято во время встречи 22 сентября в Будапеште», – написал Единак.
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