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Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении членства Федерации шахмат России

Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении Федерации шахмат России.

В Будапеште проходит Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации.

«Вопрос восстановления полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 МСК в воскресенье 22 сентября», – сообщили в ФШР.

13 сентября апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России, принятое в июне этого года.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация шахмат России
logoФИДЕ
ФШР
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