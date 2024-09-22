Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении членства Федерации шахмат России
Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении Федерации шахмат России.
В Будапеште проходит Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации.
«Вопрос восстановления полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 МСК в воскресенье 22 сентября», – сообщили в ФШР.
13 сентября апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России, принятое в июне этого года.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация шахмат России
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