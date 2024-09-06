Сергей Карякин: «Не могу сказать, что все шахматисты очень умные. Они хорошо играют в шахматы, а насколько они умные в жизни – все очень относительно»

Сергей Карякин поделился мнением о взаимосвязи интеллекта и шахматных навыков

«Я не могу так уж прям сказать, что все шахматисты очень умные. Все зависит от человека. Шахматисты хорошо играют в шахматы, начнем с этого. А насколько они умные или не умные в жизни – это все очень относительно, очень индивидуально. Есть великие люди, например, Анатолий Евгеньевич Карпов, многократный чемпион мира, величайший человек, политик.

Могут ли шахматы пригодиться в жизни? Да, я считаю, что могут. Потому что шахматы учат просчитывать на много ходов вперед, развивают логику, интуицию, стратегическое мышление. В шахматах ты сделал ход – ты его не можешь вернуть назад, и это тоже определенная ответственность за свои поступки. В жизни тоже начинаешь думать, стоит делать то или иное решение или говорить какие-то вещи. Слово не воробей.

В принципе, считается, что шахматы и математика – близкие по духу направления. У шахматистов хорошо получается в математике – и, наверное, наоборот. Но тем не менее я настаиваю, что шахматы – это отдельное направление, отдельное искусство. Я считаю, что для каждого ребенка шахматы несут пользу», – сказал претендент на звание чемпиона мира 2016 года Карякин .