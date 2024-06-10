Глава Федерации шахмат России: «Политику президента ФИДЕ Дворковича можно описать фразой «кручу-верчу, обмануть хочу»

В ФШР описали политику главы ФИДЕ Дворковича фразой «кручу-верчу, обмануть хочу».

Ранее комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решила отстранить Федерацию шахмат России (ФШР) на два года из-за деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Политику и действия президента ФИДЕ Аркадия Дворковича можно описать фразой: «Кручу-верчу, обмануть хочу». Два года назад на конгрессе ФИДЕ в Ченнаи пять стран ставили на голосование вопрос о снятии санкций с ФШР.

Аркадий Владимирович тогда сделал все, чтобы этого не произошло, пообещав, что доверит этот вопрос президентскому совету ФИДЕ – чтобы все было решено максимально быстро.

Но до сих пор президентский совет не рассмотрел отмену санкции, и положительной динамики в этом направлении нет. Более того, мы видим обратный процесс, о чем свидетельствует ситуация с решениями этической комиссии ФИДЕ.

Но сейчас уже наступило критическое время, когда от действий Дворковича станет видно, чего стоят все его заявления и обещания», – сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Дворкович об отстранении ФШР: «Существует принципиальное разногласие – а есть ли у этической комиссии полномочия по исключению федерации»