Андрей Филатов: «ФШР не нарушала этический кодекс ФИДЕ. Мы занимаемся не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта»

Глава ФШР назвал дискриминационным решение комиссии по этике ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Федерация шахмат России лишена членства в международной федерации на два года. Санкции наложены в связи с деятельностью ФШР на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам. ФШР продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов.

ФШР считает, что этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия. Вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште.

Генеральная ассамблея является высшим законодательным и исполнительным органом Международной шахматной Федерации. Ее решения обязательны для исполнительных и законодательных органов управления ФИДЕ.

Федерация шахмат России не нарушала этический кодекс ФИДЕ. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта.

Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов.

В мире существует большое количество конфликтов, а спорт, в том числе шахматный, должен существовать вне политики. Задача спортивных федераций – сближать, а не разъединять людей. Именно этим принципом руководствуется ФШР в своей деятельности», – сказал Андрей Филатов.

Дворкович о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу. Оно будет опротестовано»