«Атлант» о техническом поражении от «Спартака» в МХЛ: «Вся команда была в сборе и готова играть, однако из-за технической проблемы матч не состоялся»

«Атлант» объяснил, с чем связано техническое поражение от «Спартака» в МХЛ

Игра должна была начаться в 18:00 по московскому времени, однако диктор объявил, что она не состоится из-за неявки «Атланта ».

«Были проблемы с заявкой, вся команда была в сборе и готова играть, однако из-за технической проблемы матч не состоялся.

По поводу завтрашнего матча: в эти сутки мы попытаемся заявить оставшихся игроков, чтобы завтра матч состоялся. Надеемся, что матч будет», – сообщили в клубе.

Следующий матч между «Спартаком » и «Атлантом» должен пройти 3 сентября в ледовом дворце «Сокольники».