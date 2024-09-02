«Атлант» о техническом поражении от «Спартака» в МХЛ: «Вся команда была в сборе и готова играть, однако из-за технической проблемы матч не состоялся»
«Атлант» объяснил, с чем связано техническое поражение от «Спартака» в МХЛ
Игра должна была начаться в 18:00 по московскому времени, однако диктор объявил, что она не состоится из-за неявки «Атланта».
«Были проблемы с заявкой, вся команда была в сборе и готова играть, однако из-за технической проблемы матч не состоялся.
По поводу завтрашнего матча: в эти сутки мы попытаемся заявить оставшихся игроков, чтобы завтра матч состоялся. Надеемся, что матч будет», – сообщили в клубе.
Следующий матч между «Спартаком» и «Атлантом» должен пройти 3 сентября в ледовом дворце «Сокольники».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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